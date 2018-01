Lídio Toledo Filho contrai pneumonia O ortopedista Lídio Toledo Filho, baleado três vezes em uma tentativa de assalto na noite do réveillon, no Rio, está com pneumonia. O Hospital Samaritano, em Botafogo, zona sul, informou que a equipe médica trata o paciente, que permanece no Centro de Terapia Intensiva em estado grave, com antibióticos.