Lídio Toledo Filho tem melhora e sai da UTI Filho do ex-médico da seleção brasileira, o ortopedista Lídio Toledo Filho, de 34 anos, saiu ontem da Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Samaritano, na zona sul do Rio, para uma unidade intermediária de tratamento. Ele ficou paraplégico após ser baleado numa tentativa de assalto no réveillon. O estado de saúde dele é estável.