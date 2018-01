Ligações de celulares para central da Aneel serão pagas Os consumidores de energia elétrica poderão voltar a ligar de seus telefones celulares para a central de atendimento da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Ato da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) publicado nesta segunda no "Diário Oficial da União" autoriza o acesso à central telefônica da Aneel (número 144), via celular, mas avisa que a chamada não será gratuita. Segundo a assessoria da Aneel, o consumidor que ligar de um celular para o serviço de atendimento da agência ouvirá mensagem alertando para a cobrança do serviço. Se ele continuar na linha e utilizar o serviço, pagará pela chamada o mesmo que pagaria por uma ligação local comum. A Aneel esclareceu, porém, que as ligações para sua central feitas a partir de telefones fixos continuarão sendo gratuitas. Desde maio de 2003, a central telefônica da Aneel só podia ser acessada a partir de telefones fixos. Na época, devido a questões orçamentárias, a agência decidiu que não mais receberia ligações de celulares na central, uma vez que era a Aneel que pagava pelas ligações recebidas dos celulares.