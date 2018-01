Liminar mantém retidos passaportes dos pilotos do Legacy O Tribunal Regional Federal da 1ª Região negou na noite desta sexta-feira a devolução dos passaportes dos pilotos norte-americanos Joseph Lepore e Jean Paul Paladino. Lepore e Paladinho comandavam o jato Legacy quando este se chocou, em 29 de setembro, com o Boeing 1907 da Gol. Os documentos dos pilotos estão retidos pela Justiça brasileira desde a data do acidente. A medida serve para manter os pilotos no Brasil. O desembargador Federal Cândido Ribeiro entendeu que "estaria razoavelmente fundamentada a desaconselhar a desconstituição imediata" da medida que obrigou a retenção dos passaportes. O processo será encaminhado para parecer da Procuradoria Regional da República e, ao retornar, será apreciado pela 3ª Turma julgadora do TRF.