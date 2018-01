Liminar proíbe obras do corredor Rebouças em SP A prefeitura está impedida de dar início as obras do corredor Rebouças, por decisão do juiz Luciano Fernandes Gaglianoni, da 4ª Vara da Fazenda Pública. Ele concedeu liminar numa ação popular proposta pelo vereador Gilberto Natalini. O fundamento da decisão é de que a região é tombada e não há aprovação do Condephaat para implantação da obra.