Lincoln deve inspirar Dilma na diplomação

Como Lincoln, que em 19 de novembro de 1863 lançou a ideia de transformar os Estados Unidos numa grande nação, num discurso de apenas 272 palavras, o que Dilma fará no TSE também será muito curto. No cemitério da cidade de Gettysburg, onde ocorrera uma batalha com 7 mil mortos que definiria os rumos da Guerra da Secessão, Lincoln afirmou que os pais de todos os que estavam ali - vivos e mortos - tinham concebido uma nação consagrada ao princípio de que todos são iguais. Por aquele ideal tinham dado a vida para que a nação sobrevivesse.

Em sua fala, que será quase protocolar, Dilma pretende dizer que foi eleita presidente de todos os brasileiros, e não apenas dos que votaram nela, e que lutará sem tréguas para erradicar a pobreza e transformar o Brasil numa nação da qual todos possam ter orgulho no futuro.

Solenidade. A cerimônia de diplomação também deverá ser rápida, de no máximo uma hora, de acordo com informação do TSE. Poucas pessoas deverão ter acesso direto à presidente eleita enquanto ela estiver no TSE.

A cerimônia ocorrerá na sala de sessões plenárias do tribunal, que comporta, no máximo, 100 pessoas. Dessas, apenas 34 serão convidadas de Dilma e de Temer. As outras cadeiras serão ocupadas por autoridades. Outros 150 convidados serão acomodados no andar superior e assistirão à cerimônia em um telão. Dilma não deverá ter contato com a imprensa durante a solenidade. Os jornalistas estão impedidos de entrar no edifício.

O presidente do TSE, Ricardo Lewandowski, será o responsável por abrir a sessão de diplomação. Dilma e Temer entrarão no plenário e todos ouvirão a execução do Hino Nacional. Em seguida, Lewandowski entregará os diplomas a Dilma e Temer.

O documento comprova que os dois foram eleitos e estão aptos a assumir os cargos de presidente da República e vice. Conforme informações divulgadas pelo TSE, Lewandowski fará apenas uma breve saudação aos eleitos.