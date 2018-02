Lindberg impõe derrota a Benedita em prévia do PT e vai disputar Senado A vitória por ampla margem de votos de Lindberg Farias nas prévias para definir o candidato do PT do Rio ao Senado representou a primeira derrota de Benedita da Silva (foto) numa disputa dentro do partido. Lindberg venceu com 18.546 votos, mais que o dobro da rival, que teve 9.090. Com o resultado, o prefeito de Nova Iguaçu será o representante do PT na chapa majoritária da campanha à reeleição do governador Sérgio Cabral (PMDB). Integrantes do PT acreditam que Benedita deva apresentar amanhã sua renúncia à Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos. Ela disse, no entanto, que ainda precisa conversar com seu grupo político. "O PT está mudando e é preciso entender que existem novas lideranças. Isso é natural. É a primeira prévia que eu perco. Mas acho que o exercício de perdas e ganhos tem que fazer parte da vida política", avaliou Benedita.