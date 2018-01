Linha F da CPTM continua bloqueada Permanece interditado, desde a tarde de domingo, o trecho entre as estações Engenheiro Manoel Feio e Itaquaquecetuba, localizadas na Linha F (Brás - Calmon Viana), da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Um cargueiro da MRS Logística, que transporta minério de ferro, descarrilou 28 de seus 96 vagões. Segundo a CPTM, o transtorno aos passageiros que residem naquela região da Grande São Paulo só não será maior por causa do feriado, hoje. Quem sai da capital e quer seguir até a estação Calmon Viana, em Poá, deve utilizar a linha E (Brás - Estudantes), pois a linha F e a linha E possuem dois pontos de junção, que são as estações Tatuapé e Calmon Viana. Para quem mora no trecho afetado pelo descarrilamento, a CPTM disponibilizou uma composição que percorre as estações Calmon Viana, Aracaré e Itaquaquecetuba. Técnicos da CPTM e da MRS passaram a noite no local para desobstruir, o quanto antes, ao menos uma das vias. Até o momento sete vagões foram colocados de volta sobre os trilhos. Não há previsão para que a situação seja normalizada.