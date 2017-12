Linhas com cerol ferem duas pessoas em Ribeirão Preto

Linhas de pipa com cerol voltaram a fazer vítimas em Ribeirão Preto, no domingo, 1º. No Jardim Marchesi, a menina Gabriela Junivânia Pamplona, de 9 anos, ficou ferida. Ela teve os dois tendões dos pés cortados por uma linha de cerol, após um motoqueiro enroscar-se na linha, que atingiu posteriormente a menina. Gabriela foi levado à Unidade de Emergência (UE), do Hospital das Clínicas, onde passou por cirurgia. Na zona norte da cidade, o motoqueiro Luís Gustavo Limberti foi atingido no pescoço por uma linha com cerol enquanto fazia entregas. Ele foi socorrido na Santa Casa do município, onde foi constatado que o corte no pescoço não era grave. O motoqueiro teve alta hospitalar logo após o atendimento.