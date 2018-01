Linhas de ônibus na zona sul terão mais mudanças As linhas de ônibus que servem às áreas 6 e 7 do transporte coletivo na zona sul terão mais mudanças a partir de amanhã. De acordo com a SPTrans, a readequação das linhas já estava em estudo. A mudança começou na segunda-feira, depois do descredenciamento da Cooperauhton. A empresa, que operava 36 linhas na região, foi proibida de circular depois de três acidentes em 16 dias, que deixaram um morto e cinco feridos. ''''Demoro muito mais para chegar em casa'''', disse a atendente Tereza Góis, de 28 anos, no Terminal Jardim Ângela. O dia seguinte ao apedrejamento de um ônibus da VIP Jabaquara foi tranqüilo em frente à garagem da empresa. A partir de amanhã, a linha será dividida em duas pela SPTrans. Segundo Rosivaldo de Almeida Gomes, funcionário da empresa, ameaças também são feitas à outra linha que a VIP herdou da Cooperauhton. A reportagem apurou que empresas que estão contratando ex-funcionários da Cooperauhton são poupadas de ameaças. Na VIP M''''Boi Mirim, a segurança foi reforçada após o roubo de um ônibus, anteontem. O episódio não tem ligação com a crise do transporte na região, diz o investigador do 100º DP, Edmundo Barboza. Não há pistas do veículo.