Líquido estranho derrama e interdita avenida em SP Um líquido gosmento esverdeado, semelhante a uma geléia, supostamente um resíduo industrial, foi derramado, por volta das 22h de segunda-feira, num trecho de cerca de 800 metros da Avenida Educador Paulo Freire, no Parque Novo Mundo, região nordeste da capital paulista, próximo à divisa com o município de Guarulhos. Assustados com o material desconhecido e malcheiroso, moradores da região acionaram o Corpo de Bombeiros, que solicitou a presença de uma equipe da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb), cujos técnicos fizeram uma análise preliminar e confirmaram que o líquido não é tóxico nem inflamável. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) teve de interditar a avenida para que funcionários da Prefeitura limpassem a via, localizada no início da Rodovia Fernão Dias. O caminhão responsável pelo sujeira não foi identificado nem teve as placas anotadas.