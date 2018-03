Lista da propina afasta 56 policiais

A Polícia Civil de São Paulo afastou mais 43 policiais suspeitos de envolvimento no suposto esquema de pagamento de propina da máfia dos caça-níqueis a delegacias da capital. Desde o dia 25 de maio, quando policiais militares apreenderam envelopes com dinheiro endereçados a distritos policiais no carro do advogado Jamil Chokr, 56 funcionários da polícia paulista já foram afastados preventivamente de suas funções. ''''É claro que há corrupção, não podemos fechar os olhos'''', admitiu ontem o diretor do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (Decap), Aldo Galiano Júnior, em depoimento à CPI dos Caça-Níqueis da Câmara Municipal. ''''Sem isso, não haveria como uma atividade ilegal funcionar por 15 anos.'''' Apesar de ter anunciado o afastamento de mais policiais, Galiano disse não acreditar que eles venham a ser condenados pela Justiça. ''''Nesses casos, é preciso estabelecer um elo. Mas como nem o corruptor admite o pagamento de propina, acho muito difícil que haja condenação'''', comentou. O diretor do Decap afirmou ainda que, dos 43 funcionários afastados recentemente, 26 ocupavam cargos em DPs da capital - a maioria trabalhava como investigador ou escrivão. Os outros 17 eram funcionários de quatro departamentos: Denarc (Narcóticos), Deic (Crime Organizado), Demacro (Polícia Judiciária da Macro São Paulo) e Dird (Identificação e Registros Diversos). Segundo delegado, todos eles permanecerão em funções administrativas até o fim das investigações. O primeiro afastamento de policiais determinado pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) ocorreu em 16 de julho, após a descoberta de um suposto mapa da propina paga a policiais civis de São Paulo. Na ocasião, 13 investigadores-chefes cujos nomes constavam das agendas telefônicas de Chokr tiveram de deixar seus postos. O único afastamento voluntário foi o do investigador-chefe Afonso Henrique Soares Rodrigues, do Deic. Em carta entregue à direção do departamento, o policial admitiu ser amigo do advogado há muito tempo. O escândalo que pôs sob suspeita 84 das 93 delegacias da capital eclodiu em 25 de maio, quando Chokr se envolveu em um acidente de trânsito na Marginal do Tietê ao tentar escapar de uma suposta tentativa de assalto. No porta-malas de seu Vectra blindado, PMs encontraram cerca de R$ 30 mil em dinheiro, dezenas de envelopes com números de DPs da capital, agendas telefônicas e uma planilha com valores atribuídos a delegacias e departamentos policiais. Em depoimento à corregedoria, o advogado que defendia a empresa Reel Token, fabricante de máquinas de caça-níqueis, negou o pagamento de propina a policiais. À época, Chokr alegou que os valores e documentos encontrados eram relativos a honorários. Ontem, a CPI da Câmara Municipal ouviu um dos proprietários da Reel Token, Luís Marcelo Pereira. O depoimento dele foi marcado por diversas contradições e chegou a ser classificado de ''''mentiroso'''' pelo relator da comissão, vereador Adílson Amadeu (PTB). ''''Ficou evidente que esse rapaz é apenas um ''''laranja'''' dessa máfia'''', acusou o vereador. A CPI vai agendar para a próxima semana uma acareação entre Chokr e representantes da Reel Token.