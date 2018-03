Lista dos passageiros será divulgada amanhã, diz Air France

A diretora-geral da Air France no Brasil, Isabelle Birem, informou nesta terça-feira, 2, que a lista com os nomes dos passageiros do voo AF 447, que desapareceu na segunda-feira, 1º, enquanto sobrevoava o Oceano Atlântico, "será divulgada provavelmente amanhã". De acordo com ela, a divulgação da relação só acontecerá depois que todas as famílias forem comunicadas, conforme informou em entrevista coletiva concedida na tarde da segunda.

A executiva está no Hotel Windsor, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, onde estão concentrados os familiares dos passageiros. Na tarde desta terça-feira deve haver uma reunião entre as famílias, representantes da Air France e o ministro da Defesa Nelson Jobim para esclarecimento e atualização de informações sobre as buscas à aeronave.

"Vamos agora compartilhar com as famílias as medidas que a companhia está colocando à disposição delas", disse. Isabelle também informou que chegaram nesta terça-feira ao País voluntários da Air France em Paris, que vieram para dar apoio às equipes da companhia aérea do Rio e de São Paulo.