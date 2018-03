Lista pró-tucano inclui nomes sem autorização

Depois de personalidades incluídas no manifesto de apoio à petista Dilma Rousseff pedirem a retirada dos seus nomes da lista - caso do diretor de Tropa de Elite 2, José Padilha, e da escritora Ruth Rocha -, a campanha do tucano José Serra passou ontem pelo mesmo constrangimento.

Ao menos três dos 287 incluídos na relação - o escritor Afonso Romano de Sant"Anna e os cantores Ivan Lins e Sandra de Sá - não autorizaram o uso de seus nomes. Sandra de Sá declarou apoio a Dilma. Sant"Anna e Lins afirmaram não apoiar nenhum dos candidatos.

A produtora Erika Breno, que cuida do Twitter de Ivan Lins, fez uma reclamação por escrito ao blog O Brasil com Serra, primeiro a divulgar a lista - que reúne nomes como os do casal de atores Tarcísio Meira e Glória Menezes, da dupla Rick e Renner, da escritora Lya Luft e da cantora Sandy. O nome do cantor foi retirado da relação ontem, mas permanecia em outros sites não-oficiais que haviam reproduzido a original. A produtora esclareceu no Twitter de Lins: "Ivan Lins não apoia nenhum dos candidatos à Presidência no segundo turno. Qualquer informação nesse sentido é falsa."

"Fiquei muito passado, não gostei. Usaram meu nome para apoiar um candidato do qual não gosto, sem minha autorização. Voto em branco, jamais votaria num desses dois", disse ao Estado o cantor, que apoiou Marina Silva (PV) no primeiro turno.

Sandra de Sá escreveu no Twitter: "Gente, meu nome foi colocado, indevidamente, no manifesto do Serra. Como já disse, me decidi ontem. Dilma". Ela votou em Marina e disse ter optado pela petista ao concluir que "pessoas ligadas ao Serra" votaram contra questões que beneficiam a causa negra.

Sant"Anna se apressou em esclarecer sua neutralidade. "Meu nome aparece encabeçando manifesto pró-Serra e no Twitter dizem que posso ser ministro da Cultura. Esclareço que não assinei manifesto para nenhum dos dois concorrentes nem almejo aquele cargo", afirmou.

Resposta. A assessoria de Serra não quis comentar o fato, alegando que a lista não é de responsabilidade da campanha - a iniciativa partiu dos artistas. Pelo Twitter, Serra fez questão de agradecer às personalidades, dando o link do blog O Brasil com Serra: "Muito obrigado a todos os artistas e intelectuais que assinaram um manifesto em apoio à minha candidatura."