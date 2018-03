Literatura da moda Atualize sua biblioteca com os lançamentos à venda na Nobel. A rede tem vários best-sellers. Entre as novidades está a autobiografia ?Filha, mãe, avó e puta? (Objetiva, R$ 33,90), assinada pela criadora da grife Daspu, Gabriela Leite. O romance ?Os delírios de consumo de Becky Bloom? (Record, R$ 42), de Sophie Kinsella, fez sucesso nos cinemas e nas livrarias. Refinada, a coleção Mulheres Modernistas (Cosac Naify, R$ 295) reúne em uma bolsa de tecido títulos de autoras como Marguerite Duras e Virgina Woolf. Uma dica: as prateleiras da Nobel têm poucos títulos de antigos catálogos. Center 3. 3287-7387.