Litoral de SP terá sol e temperatura de 34ºC no feriadão

O paulistano que enfrentou na sexta-feira, 31, 200 quilômetros de lentidão, às 19 horas, para deixar a capital terá um feriado prolongado com muito sol e calor, chegando no domingo a 34°C no litoral. A previsão, segundo a empresa Climatempo e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), é de que só ocorram pancadas de chuva na tarde do Dia de Finados.

Os motoristas devem evitar, porém, a balsa que faz o percurso Santos-Guarujá, conforme recomendação da Secretaria dos Transportes. A operação está com 40% da capacidade desde o fim de junho, quando um navio de bandeira chinesa se chocou com uma balsa atracada no lado do Guarujá, danificando a embarcação e o atracadouro.

PONTE DO LIMÃO

A CET interdita neste sábado,, a partir das 9h, as duas faixas da direita da Ponte do Limão - a quarta a ser parcialmente bloqueada para a construção de uma terceira pista na Marginal do Tietê.

Até o dia 17, uma faixa em cada sentido ficará interditada e depois dessa data a operação passa a ser adotada nas faixas próximas do canteiro central. A alça de acesso à ponte, no sentido Castelo, também será fechada.