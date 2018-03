Livro conta história da Lei da Ficha Limpa

Será lançado hoje, às 20 horas, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo (Praça da Sé, 385, 2.º andar - centro), o livro Ficha Limpa - a Lei da Cidadania. O trabalho é de autoria do jornalista Moacir Assunção e do advogado Marcondes Pereira Assunção. O livro conta a história da lei - fruto de um projeto de iniciativa popular que reuniu mais de um milhão de assinaturas. O dispositivo virou um marco das eleições deste ano e poderá mudar parâmetros da vida pública brasileira. Haverá um debate com os autores e convidados.