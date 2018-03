Livro de repórter do ''JT'' recebe prêmio Casadas com o Crime (Editora Letras do Brasil), de Josmar Jozino, repórter do Jornal da Tarde, recebeu menção honrosa na categoria livro-reportagem do 30º Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos. O autor já havia recebido uma menção honrosa na 27ª edição do prêmio, por seu livro Cobras e Lagartos (Editora Objetiva).