Lixeiras ganham cadeados para barrar catadores

A lixeira de ferro preto e formato hexagonal, fechada a cadeado e tela de arame grosso, não destoa do imponente prédio de alto padrão, cercado de grades e cercas elétricas. Assim como o edifício de Moema, bairro nobre da zona sul de São Paulo, outros tantos condomínios de alto padrão têm cercado também o lixo dos moradores, alegando que necessitam protegê-lo de ações de catadores de recicláveis, que buscam principalmente as valiosas latinhas. "Eles catam e deixam tudo espalhado, uma bagunça", resume o zelador do edifício de Moema. "Mas papelão entregamos", defende-se o funcionário, que não quis ser identificado. Para entidades que defendem catadores, as reclamações e grades são mais um preconceito contra a categoria, estimada em 20 mil trabalhadores na capital, e refletem também a falta de atenção do poder público a esses trabalhadores. "É mais uma questão de preconceito. Temos lutado para que a população reconheça nosso trabalho. Esses casos são isolados", afirma Carlos Alencastro, do Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis. Segundo o movimento, a organização e maior inclusão dos catadores na coleta oficial de recicláveis da capital ajudaria a diminuir os casos - atualmente pouco mais de mil catadores trabalham no programa municipal de reciclagem, responsável pelo aproveitamento de apenas 1% do lixo. Eles atuam em 15 cooperativas conveniadas ao Município, que só foram mantidas no serviço após liminar obtida pela Defensoria Pública estadual neste ano. A prefeitura promete fazer contratos com as 15 cooperativas e abrir mais 17 centrais de separação de recicláveis, mas só abrigará aqueles catadores que estiverem organizados em cooperativas legalizadas, o que é um desafio para a categoria. Em Higienópolis, outro bairro nobre da capital, é possível encontrar lixeiras cercadas em série. A proximidade da área com locais de concentração de catadores, como a Oficina Boracéa, na Barra Funda, faz com que não seja difícil encontrar os trabalhadores pela região vasculhando o lixo, principalmente, nos trechos em que a área nobre aproxima-se dos baixos do Elevado Costa e Silva. "Os catadores vasculhavam tudo e o caminhão de lixo da Prefeitura não tem horário para vir", explica o zelador Eduardo de Flora. Ele conta que a lixeira com cadeado na Rua Baronesa de Itu chegou há seis meses para acabar com o problema. "Se o caminhão tivesse horário para passar, talvez a gente não precisasse fazer isso", afirma o funcionário. Dana Revi, de 25 anos, moradora de prédio com lixeira fechada, dá outra sugestão. "Um poderia ajudar o outro. Os moradores separam o lixo e catadores passam para pegar." "Era uma zona antes de fechar as lixeiras, fora os riscos de atropelamentos deles. É um problema social pelo qual não podemos nos responsabilizar. Até pagamos um IPTU muito alto aqui", discorda o vizinho de Dana, Leandro Mofsovich, também de 25 anos.