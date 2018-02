Lixeiros entram em greve em SP por tempo indeterminado Os lixeiros da capital paulista entraram em greve nesta sexta-feira, 13, por tempo indeterminado. Apenas os serviços considerados essenciais são realizados desde o início da manhã. De acordo com o tesoureiro do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Prestação de Serviços de Asseio e Conservação e Limpeza Urbana de São Paulo (Siemaco), André dos Santos Filho, a categoria exige reposição salarial de 3,12% referente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). "A categoria quer este reajuste em cima do salário e dos benefícios", informou. "A greve é a nossa única saída. O Sindicato Patronal não aceitou a nossa proposta mas, quero deixar claro, que estamos abertos a negociação", explicou o tesoureiro do sindicato. A entidade reúne 14 mil trabalhadores, mas segundo estimativa da Siemaco, cerca de 10 mil trabalhadores estarão parados. Os servidores estavam em estado de greve desde o final do mês de março. De acordo com o Departamento de Limpeza Urbana da Prefeitura de São Paulo (Limpurb), a cidade gera diariamente mais de 15 mil toneladas de lixo que, aproximadamente, nove mil toneladas são produzidas em domicílios.