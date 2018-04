Lixo devolvido deve chegar ao Reino Unido no fim de agosto

O lixo devolvido pelo Brasil na semana passada deve chegar ao Reino Unido no final de agosto, segundo a Agência de Meio Ambiente britânica. A carga é alvo de investigação por suspeita de exportação ilegal.

No final de julho, três suspeitos chegaram a ser presos pela polícia de Wiltshire, região no sudoeste da Inglaterra, onde supostamente estão as empresas envolvidas no caso. Após passarem por interrogatório, foram liberados sob fiança e não podem deixar o país.

Fiscal do Ibama inspeciona contêiner com lixo que foi mandado de volta à Inglaterra. Foto: Reuters

O lixo começou a ser encontrado no Brasil no final de junho, armazenado em 89 contêineres distribuídos nos Portos de Santos, em São Paulo, e de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e em uma estação alfandegária de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. A carga, de 1,7 mil toneladas, havia sido vendida a empresas nacionais como plástico para reciclagem. No entanto, continha material doméstico e hospitalar, o que é proibido.

As transportadoras dos contêineres concordaram em levar a carga de volta ao Reino Unido, arcando com as despesas. A Agência de Meio Ambiente ficará responsável por despachar o lixo para os locais apropriados quando chegarem ao país.