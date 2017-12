Lobão Filho é internado após acidente no MA

O senador Edison Lobão Filho (PMDB-MA) sofreu grave acidente anteontem à noite, quando seu carro bateu de frente com outro na estrada entre São Luís e Paço do Lumiar. Levado por outro veículo até a capital maranhense, o filho do ministro Edison Lobão (Minas e Energia) passou por cirurgias e está internado no Hospital UDI, com fraturas na bacia, no nariz, no fêmur e em duas costelas. Seu estado inspira cuidados. Ele está sedado e respira por aparelhos, mas, segundo a equipe médica, não corre risco de morte.

Chovia na hora do acidente e o parlamentar estava sozinho no veículo. Não há notícia dos ocupantes da caminhonete.