Lobby na internet chega a 1,7 milhão de assinaturas O lobby popular para a aprovação do projeto de lei conhecido como ficha limpa continua forte. Além do 1,6 milhão de assinaturas coletadas para apresentá-lo ao Congresso, até as 19h de ontem cerca de 1,7 milhão de visitantes haviam assinado uma petição no site avaaz.org, especializado em campanhas pela internet.