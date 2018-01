Lobista nega que lei estimulará jogatina no País A bancada do jogo tem representantes de todos os Estados, mas é mais forte no Nordeste. O coordenador do lobby é o ex-deputado federal Inaldo Leitão (PR-PB), atual secretário estadual de Articulação Governamental da Paraíba. Ele diz que não vê risco de a lei, se aprovada, estimular a jogatina. "O que estamos defendendo é o funcionamento das loterias estaduais oficiais. Isso exclui outras atividades, como cassinos, bingos e máquinas caça-níqueis, que não entram na nossa avaliação neste momento."