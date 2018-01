Local da vigília e missa que será rezada pelo papa, Campus Fidei será dividido em 22 lotes

RIO - Começa a tomar forma o Campus Fidei (Campo da Fé, em latim), terreno de 1,3 milhão de metros quadrados que vai sediar a vigília e a missa de encerramento da Jornada Mundial da Juventude. Os dois eventos, que contarão com a presença do papa Francisco, devem atrair 1,5 milhão de fiéis, e vão ocorrer nos dias 27 de 28 de julho, respectivamente. Iniciada em fevereiro, a terraplanagem no terreno está praticamente concluída. Operários se concentram agora na montagem do palco onde ficará o pontífice. O Estado publica abaixo um mapa inédito da disposição dos 22 lotes em que o terreno será dividido, bem como os locais onde ficarão os postos de atendimento médico e as 32 "ilhas de serviço" (espaços para venda de produtos oficiais, comida e bebida, tendas de adoração, além de banheiros, lavatórios, mictórios, bebedouros e torres de vigilância).

A área de cada lote equivale, em média, a sete campos do Maracanã. Os lotes, que serão de terra batida, serão divididos entre si por ruas internas, que serão cobertas por britas e servirão de saídas de emergência.

Há quatro lotes bem próximos ao palco onde o papa vai ficar. Nos lotes A1, A2 e A3 ficarão clero e autoridades. O lote A4 será destinado a portadores de deficiência.

Os demais lotes serão preenchidos por ordem de chegada dos fiéis. Os primeiros a serem ocupados serão os mais próximos do palco. Os lotes terão grades de proteção em seu entorno, para evitar que as ruas internas sejam ocupadas. Cada lote contará com várias saídas, com cerca de 40 metros de largura.

PAPA DESFILARÁ EM MEIO AO PÚBLICO

Na sábado, dia 27, os peregrinos poderão chegar ao Campus Fidei a partir das 6h. A previsão é que o papa Francisco chegue ao local de helicóptero e passe no meio do público de papamóvel. Com isso, fiéis poderão vê-lo a uma distância de 50 a 100 metros. O trajeto do papamóvel será iluminado por 5 mil lanternas de papel até chegar ao palco. A previsão é que a vigília comece às 19h30. O evento contará com apresentações artísticas e momentos de oração.

Para quem pretende passar a noite na vigília, prática comum em todas as Jornadas da Juventude, a orientação é que os peregrinos não levem barraca, mas apenas o saco de dormir. O objetivo é não atrapalhar a visão das pessoas para o palco e otimizar o espaço.

Já no domingo, dia 28, às 10h30, o pontífice chegará novamente ao Campus Fidei para a missa de envio. O evento encerra a JMJ, ocasião em que será anunciada a sede da próxima Jornada.

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

No total serão 12 milhões de litros de água potável para o evento, que serão distribuídos por 177 bolsões, espalhados por todo o Campus Fidei. O local contará também com um serviço de tratamento e reutilização de toda água utilizada em uma estação de tratamento de esgoto (ETE) construída dentro do terreno. Haverá ainda 115 bolsões para armazenagem da água utilizada.

No percurso de peregrinação até a chegada ao Campus Fidei, que pode chegar a 13 quilômetros, os fiéis contarão com pontos de hidratação instalados a cada dois quilômetros.

PALCO DO PAPA

O palco terá 75 metros de largura, 68 metros de profundidade, capacidade para 750 convidados, uma plataforma elevatória que dará acesso ao Altar e às Sacristias. Uma cruz de 33 metros de altura e duas estruturas de ferro que lembram a posição de mãos em oração na direção do céu são alguns dos elementos cênicos que estarão no palco. A expectativa é que a estrutura do palco esteja pronta até a primeira semana de julho. Em seguida começarão os testes finais de cenografia e iluminação.