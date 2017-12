Local foi fechado 3 vezes no ano Anteontem, fiscais da Prefeitura e agentes do Grupo de Operações Especiais (GOE) fecharam o Bingo América, na Lapa. Segundo a Secretaria da Coordenação das Subprefeituras, foi a terceira vez que esse bingo foi fechado em menos de um ano. A história se repete com outras casas e, por isso, o poder público realiza operações de fiscalização periódicas em todos os aproximadamente 190 bingos que já funcionaram na cidade. Com as casas ligadas à Liga Regional Desportiva Paulista, entidade que possui decisão para operar a atividade de bingo, trata-se de uma batalha judicial. O Interbingo, no Shopping Interlar, na zona sul da capital, foi fechado duas vezes neste ano, pois os advogados recorrem e obtêm na Justiça documentos que possibilitem a reabertura. Outros, no entanto, simplesmente voltam a funcionar, aproveitando momentos de abertura em massa, sem nenhum documento.