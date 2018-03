Localizado barco que afundou no Amazonas O barco Dona Zilda, que naufragou na madrugada de domingo no Rio Amazonas, perto de Itacoatiara (AM), foi encontrado ontem no fundo do rio. Os seis corpos dos passageiros desaparecidos devem estar presos no veículo. O barco tinha capacidade para 38 pessoas, mas levava 47. A causa provável do acidente foi colisão com um barranco.