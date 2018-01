Locomotiva bate em trem de passageiros na Grande SP Uma locomotiva de manutenção bateu contra um trem de passageiros da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), por volta das 5h55, na Estação de Caieiras, na Grande São Paulo. De acordo com a assessoria de imprensa da empresa, a composição seguia de Caieiras para Perus e, com a batida, um dos vagões acabou descarrilando. Apesar da violência do choque, não há informações sobre vítimas. A CPTM informa que, por causa do acidente, a linha férrea está interditada entre Francisco Morato e Perus, nos dois sentidos, e não há ainda previsão de quando a situação estará normalizada. Entre Perus e a Barra Funda, o tráfego ferroviário não está interrompido. A empresa acionou o plano para situações de emergências e a SPTrans enviou ônibus para suprir a falta das composições naquela área.