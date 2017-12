Loja de brinquedos no Itaim Bibi é destruída por incêndio Pelo menos 12 guarnições do Corpo de Bombeiros foram necessárias para combater o incêndio que destruiu, na noite de sexta-feira, a loja de brinquedos Ri Happy, da rua João Cachoeira, 400, no Itaim Bibi, na zona sul da capital. Não houve vítimas, mas por se tratar de ao material facilmente inflamável, alguns até de alta combustão, os danos foram totais. Segundo a polícia assim que o fogo teve início todos os funcionários deixaram o local. O mesmo aconteceu com as lojas vizinhas. Ainda não se sabe o que deu origem do incêndio. Só os laudos do Instituto de Criminalística e do Corpo de Bombeiros poderão determinar o que ocorreu. Mas, segundo a direção, a loja era a mais antiga da rede e poderia ter problemas na fiação elétrica. Um curto-circuito no depósito de brinquedos é uma das hipótese. E quando o fogo foi percebido já não havia mais como controlá-lo. Para os bombeiros a preocupação principal foi evitar que se alastrasse, uma vez que as lojas naquela rua são justaposta, por isso o trabalho de rescaldo e resfriamento do prédio demorou cerca de três horas.