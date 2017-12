Loja do McDonald's é assaltada em Porto Alegre; renda de McDia Feliz pode ter sido levada

PORTO ALEGRE - Uma unidade do McDonald's foi assaltada no início da manhã deste domingo, em Porto Alegre. Os assaltantes levaram dinheiro dos caixas e de um cofre da loja, localizada na Avenida Nilo Peçanha, bairro Três Figueiras. Nesse sábado, a rede realizou o McDia Feliz, quando parte da renda seria revertida à caridade.

Conforme a polícia, ninguém ficou ferido na ação dos criminosos, que ocorreu por volta das 6h30. Segundo testemunhas, quatro homens fortemente armados - com fuzis e pistolas - e encapuzados invadiram o local, rendendo funcionários. Não havia clientes na loja no momento do ataque.

Os investigadores estão reunindo imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os suspeitos.

Nesse sábado, o McDonald's promoveu sua campanha nacional de mobilização ao combate do câncer infantil e juvenil. Toda a arrecadação obtida com a venda do Big Mac foi revertida ao apoio a instituições assistenciais.