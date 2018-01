Lojas Americanas vai indenizar cliente por acusação de furto

A rede varejista Lojas Americanas terá de pagar indenização no valor de R$ 7 mil por acusar indevidamente um cliente de furto no Rio. A decisão é da 13ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado.

Francisco Candido da Silva afirmou que foi abordado a cerca de 50 metros do estabelecimento por um segurança que afirmava que ele havia roubado objetos da loja. No entanto, ao se dirigir à loja, outro segurança informou que Francisco não era o suposto autor do furto.