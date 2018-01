Lojas estendem horários para os últimos presentes

Quem deixou a correria das compras de Natal para a última hora pode aproveitar os horários estendidos de funcionamento dos principais shoppings da capital neste fim de semana para não deixar parentes e amigos sem presentes. Até domingo, o Shopping Iguatemi fica aberto das 10 horas à meia-noite. Na véspera de Natal, abre mais cedo, às 9 horas, mas fecha às 18, antes do horário normal. No dia 25, o horário de abertura de todas as lojas, da praça de alimentação e das salas de cinema será entre meio-dia e as 22 horas. O Shopping Higienópolis fica aberto hoje das 9 horas às 23h30. Amanhã, abre das 9 à meia-noite. No domingo, funciona no horário tradicional, das 10 às 22 horas, e na véspera do feriado, das 9 às 18. No dia de Natal, a abertura é facultativa - das 12 até as 22 horas. O Shopping Leste Aricanduva, na zona leste, pode ser melhor opção para os notívagos: até domingo, as lojas ficam abertas obrigatoriamente das 10 horas até a meia-noite, mas com a opção de funcionarem até as 2 horas. No dia 24, o horário de funcionamento vai das 10 às 18 horas; no Natal, das 12 às 22. Para quem gosta de acordar cedo, há o Shopping Metrô Tatuapé, também na zona leste: hoje e amanhã, ele funciona das 9 horas à meia-noite; no domingo, das 8 horas à meia-noite. Na véspera de Natal, funciona das 9 às 18; no feriado, abertura é facultativa. Mas há também os que fecham mais cedo: o Shopping Center 3, na Avenida Paulista, abre normalmente às 10 horas e hoje fecha às 23; amanhã, às 22. No domingo, abre ao meio-dia e fecha às 20. No dia 24, funciona das 10 às 18; no Natal, das 12 às 22. ESTRADAS Cerca de 1,6 milhão de veículos devem deixar a capital paulista a partir de hoje para o feriado de Natal, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A recomendação é que motoristas evitem as estradas nos horários de pico: das 14 às 22 horas de hoje e das 8 às 13 de amanhã. Só para o litoral devem descer entre 300 mil e 480 mil veículos, prevê a concessionária Ecovias, responsável pelo Sistema Anchieta-Imigrantes. E quem quer aproveitar o feriadão na praia pode se preparar: hoje - início do verão - e amanhã, serão os melhores dias, com sol e algumas pancadas de chuva no fim da tarde. Entre domingo e terça, a chegada de uma frente fria deixará o céu encoberto, com possibilidade de chuvas mais fortes. Nas Rodovias Castello Branco e Raposo Tavares, devem circular cerca de 490 mil veículos nesse período. A partir das 12 horas de hoje, a concessionária ViaOeste vai interromper obras que provocam desvios. Do mesmo modo, obras na Rodovia Presidente Dutra que provocam interdição de vias também estarão suspensas durante o feriado de Natal.