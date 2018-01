Lojas McDonald´s participam de vacinação em SP Nove restaurantes do McDonald´s em São Paulo vão participar da 2.ª fase da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Paralisia Infantil no próximo sábado. O atendimento pelas equipes da Secretaria Municipal de Saúde será das 8h às 17h. Nos restaurantes de shoppings, o início é às 11h. As lojas que vão participar da campanha são: Henrique Schaumann, 80/124; Av. Paulista, 810; Shopping Center Aricanduva; R. Silva Bueno, 2185; Av. Eng. Armando A. Pereira, 1065, Jabaquara; Av. Washington Luiz, 3990, Chácara Flora; Av. Ipiranga, 764; Estrada do M´Boi Mirim, 130; Av. João Dias, 872, Santo Amaro. O Shopping Central Plaza, em parceria com o Centro de Referência da Vila Prudente, também montará um posto de vacinação, que funcionará das 10h às 17h. O endereço é Av. Dr. Francisco Mesquita, 1000, na Vila Prudente (Tel. 6914-0422). Em Santo André, o Shopping ABC (Av. Pereira Barreto, 42, Vila Gilda) aderiu à campanha e atenderá as crianças de 0 a 5 anos até às 17h.