Lojistas de shoppings pedem reunião com governo federal sobre 'rolezinhos'

SÃO PAULO - A Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop) enviou um ofício ao governo federal solicitando uma reunião sobre os chamados "rolezinhos". A justificativa para o encontro, segundo a associação, é o prejuízo dos lojistas e vendedores com esses atos que têm feito alguns centros comerciais fecharem as portas em dias de grande movimento.

Só neste fim de semana, três shoppings de luxo fecharam nas duas maiores cidades do País. Em São Paulo, o shopping JK Iguatemi, na zona sul da cidade, fechou as portas às pressas no início da tarde desse sábado, 18, para impedir que cerca de 150 manifestantes que faziam um ato em apoio aos "rolezinhos" entrassem no local.

No Rio de Janeiro, o Shopping Leblon e o Rio Design Center, também no Leblon, zona sul, não funcionaram no domingo, 19, por temerem a manifestação marcada em apoio ao movimento de São Paulo.