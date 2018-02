Lojistas encerram protesto em frente ao Shopping Pátio Paulista

Lojistas e funcionários terminaram às 10h desta sexta-feira, 27, uma manifestação em frente à entrada principal do Shopping Pátio Paulista, ameaçado de ser fechado pela Prefeitura pela falta de vagas de estacionamento. O ato, que começou às 8h, é organizado pelo Sindicato dos Comerciários de São Paulo (SECSP), que afirma ter levado 600 pessoas ao protesto. De acordo com a Polícia Militar, havia 200 manifestantes.

Os manifestantes se concentraram em frente à entrada principal do centro de compras, na Rua Treze de Maio, e começaram a se dispersar às 10h, horário de abertura do shopping. Uma faixa da esquerda foi ocupada por um carro de som, mas não há registro de congestionamento, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). De acordo com a PM, o protesto foi pacífico.

Trata-se da terceira manifestação organizada pelo sindicato na capital,todas pelo mesmo motivo. "Queremos preservar o empregos dos trabalhadores que trabalham nesses shoppings", diz Josimar Andrade, um dos diretores sindicais do SECSP. De acordo com ele, o Pátio Paulista gera 6 mil empregos diretos em 230 lojas.

Na manhã de quinta-feira, lojistas se reuniram em frente ao Shopping Frei Caneca e, na sexta-feira passada, no Pátio Higienópolis, unidades também ameaçadas de serem fechadas pela Prefeitura por problemas na documentação. O Frei Caneca tinha até a meia-noite de ontem para encerrar as atividades, mas conseguiu na Justiça, na quarta, um prazo de mais dez dias para se regularizar.

De acordo com Josimar Andrade, o sindicato irá realizar atos como o desta sexta em 28 shoppings da capital com risco de serem fechados por causa de irregularidades.