Longa espera e problemas Em 27 de março usei o direito à portabilidade de minha linha telefônica, que eu tinha há mais de 20 anos, para a Embratel. Para isso, tive de comprar um aparelho de telefone da Nokia, de R$ 129. Esperei sete dias para o aparelho chegar, período em que a linha foi transferida. Mas ele chegou com defeito.Entrei em contato com a empresa que prometeu a troca para 21 de abril. Aceitei a contragosto porque ficaria quase 20 dias sem uma linha de telefone! Porém, a troca não foi feita. Liguei de novo e o atendente me disse que nada estava registrado e que eu teria de esperar até o dia 8 de maio. Pensei em cancelar a portabilidade, mas fui informado de que perderia a compra do aparelho e demoraria mais oito dias para a transferência. Resolvi aguardar. No dia marcado, de novo, não foi efetuada a troca. Telefonei várias vezes para a Embratel e a cada novo atendimento eu recebia uma informação diferente: "não foi processado" ou "está a caminho". Remarcaram a troca para o dia 20 de maio. O fato é que a minha família está há dois meses sem ter um serviço básico e essencial porque a empresa não respeita o consumidor, nem as leis de telefonia. Não sei mais a quem recorrer, pois nem uma reclamação oficial à Anatel consegui fazer! PAULO HENRIQUE C. CANTELLI São Paulo A Assessoria de Imprensa do Atendimento Livre informa que, após visita técnica, a empresa constatou insuficiência de sinal no atual endereço de instalação do leitor sr. Cantelli. Quando isso ocorre, o cliente pode solicitar o cancelamento da linha ou permanecer com o serviço ativo. Informa que a Embratel entrou em contato com ele, que solicitou o cancelamento do serviço. Serra da Cantareira Além da péssima qualidade dos serviços executados na estrada que dá acesso à Serra da Cantareira, citados pelo sr. Paulo R. Kherlakian (No Caminho da serra, do dia 18, sobre a péssima qualidade dos serviços executados pela Subprefeitura Tremembé/Jaçanã na estrada que liga a Avenida José Ermírio de Moraes até a divisa de Mairiporã, no alto da serra), não houve nenhuma preocupação ecológica, nem com a segurança. Buracos que deságuam na mata são bueiros improvisados e, certamente, haverá erosão nos pontos em que esses escoadouros foram instalados, o que poderá, a médio prazo, danificar o já péssimo calçamento. Algumas árvores foram cortadas ao acaso e outras foram deixadas com as raízes expostas. Algumas encostas foram escavadas por tratores e correm o risco de desmoronar, obstruindo a via. Não foi instalada nenhuma sinalização e abandonaram no chão as placas que foram retiradas para a execução da obra. Em alguns trechos, parece que trafegamos em um rali! Tudo isso ocorre em uma região sujeita à neblina forte! Se a subprefeitura pagou por esse serviço, a empreiteira deveria devolver o dinheiro pago. Se o pagamento ainda não foi feito, ele deveria ser retido até que um serviço digno seja realizado. FLÁVIO L. S. BARROS Mairiporã Campos do Jordão A Estância Turística de Campos do Jordão em São Paulo comemora o bom desempenho no Corpus Christi. O secretário de Turismo prevê recorde de turismo até final da temporada de inverno. Os hotéis e pousadas já estão com 60% das reservas confirmadas para a primeira quinzena de julho. Os donos de estacionamento também comemoram já que o estacionamento custa cerca de R$ 50. E, para parar na rua, temos de pagar R$ 25 para os flanelinhas! JATIACY FRANCISCO DA SILVA Guarulhos A Assessoria de Imprensa da Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão esclarece que a prefeitura irá averiguar a denúncia e tomar as medidas necessárias para que o problema não volte a ocorrer. "Podemos afirmar que essa prática não possui a liberação desta prefeitura", acrescenta. Pessoas altas no metrô O Metrô se preocupa com os obesos mórbidos e os deficientes em geral, mas não com as pessoas altas. Seus novos trens são baixos demais e, quem é alto tem de andar encurvado para não bater no teto e em toda a parafernália de canos! DENIS SCHAEFER São Paulo Fábio Schivartche, coordenador de imprensa da Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos, diz que o Metrô esclarece que o interior dos novos trens segue padrões internacionais. Com 2,06 metros de altura, oferece conforto aos usuários. Apenas nas extremidades dos vagões a altura é de 1,97 metro por causa da tubulação do ar-condicionado. Ressalta que as portas dos quatro novos trens que já circulam na Linha 2 (Verde) tiveram sua largura aumentada de 1,3 metro para 1,6 metro, facilitando o embarque e o desembarque de passageiros.