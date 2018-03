Loteria Federal especial será sorteada amanhã

A extração especial da Loteria Federal, chamada de Milionária Federal, será realizada às 19 horas de amanhã em Ivaiporã, no Paraná, segundo informações da Caixa Econômica Federal. Além de apresentar prêmios ainda maiores nas extrações de quartas e sábados, o prêmio de R$ 1 milhão na faixa principal é inédito.

A extração 4338 da Loteria Federal traz na estampa do bilhete uma homenagem à data do descobrimento do Brasil, que é comemorada no próximo dia 22, e terá uma única série de 80 mil bilhetes. A cartela completa custa R$ 70, e a fração, R$ 7.