Loterias acumuladas oferecem prêmios de R$ 7 milhões Três loterias estão acumuladas, segundo a Caixa Econômica Federal, e prometem, ao todo, mais de R$ 7 milhões em prêmios. A Mega Sena é a modalidade que oferece a maior premiação com R$ 5 milhões para quem acertar sozinho as seis dezenas do concurso 789, que será sorteado no sábado, 12, em Brasília. No mesmo dia será sorteada a Lotomania com um prêmio de R$ 1,2 milhão para a faixa de 20 acertos do concurso 645. As apostas na Mega Sena e na Lotomania podem ser feitas até as 19 horas do próximo sábado, 12. O concurso 478 da Dupla Sena promete prêmio de R$ 1,4 milhão para quem acertar as seis dezenas do primeiro sorteio. A Dupla Sena será sorteada nesta sexta-feira, 11, a partir das 20 horas, em Brasília. As apostas podem ser feitas até uma hora antes do início do sorteio.