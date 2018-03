Loterias da Caixa acumulam em R$ 16,5 milhões

Três sorteios das loterias da Caixa Econômica Federal (CEF) que ocorrem entre esta sexta-feira, 3, e sábado prometem distribuir R$ 16,5 milhões em prêmios. Só a Mega Sena estima pagar R$ 10 milhões para quem acertar as seis dezenas do concurso 890. Já a lotomania, que está acumulada há sete concursos, deve pagar R$ 4 milhões ao apostador que acertar as 20 dezenas do concurso 746. O prêmio é bastante expressivo, pois, em 2007, apenas dois concursos ultrapassaram a casa dos R$ 4 milhões. Os sorteios da mega e da lotomania acontecerão neste sábado, às 20 horas (horário de Brasília), em Irati, no Paraná. Nesta sexta-feira, será realizado, às 20 horas, o sorteio do concurso 579 da dupla sena. Acumulada há 10 concursos, a loteria tem prêmio estimado em R$ 2,5 milhões para quem acertar seis dezenas no primeiro sorteio. As apostas podem ser feitas em unidades lotéricas até uma hora antes do sorteio das loterias.