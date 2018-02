Loterias da Caixa: R$ 20 milhões em prêmios acumulados Ninguém acertou os prêmios principais de nenhuma das loterias sorteadas neste sábado, dia 7, pelo caminhão da Sorte, na cidade mineira de Ibiraci. Assim, a Quina ficou acumulada em R$ 234.276, 66, a Mega Sena, em R$ 13.209.593,04, a Lotomania, em R$ 2.631.800,22 para 20 acertos e a Dupla Sena, cujo sorteio não foi realizado na sexta-feira, por ser feriado, em R$ 3.915.460,92. O total de prêmio acumulados nestes sorteios foi de R$ 19.991.130,84. Com o acúmulo de prêmio do concurso de número 856 da Mega Sena - cujos números sorteados são 11, 15, 40, 41, 42 e 47 -, a estimativa é de que no próximo concurso, na quarta-feira, dia 11, a Caixa Econômica Federal (CEF) pague um prêmio de aproximadamente R$ 15 milhões. A Quina, neste sorteio, teve 37 acertadores que vão receber a quantia de R$ 25.678,52 e a Quadra foi acertada por 2.924 apostadores, cujo prêmio é de R$ 323,71. O concurso 545 da Dupla Sena - que no 1º Sorteio teve os número 12, 17, 21, 25, 30 e 45, e no 2º, os números 04, 06, 08, 25, 43 e 44 -, não teve acertadores. Essa loteria poderá pagar no próximo concurso, terça-feira, dia 10, um prêmio de R$ 4 milhões. Neste, 19 pessoas acertaram cinco dos números sorteados e vão receber o prêmio de R$ 4.518,23, e 1.360 tiveram quatro acertos e seu prêmio é de R$ 62,89. A Lotomania - concurso de número 712 - pode pagar no próximo, na quarta-feira dia 11, algo em torno de R$ 3 milhões, uma vez que nenhuma das apostas teve 20 acertos. Uma aposta realizada em São Paulo teve zero acerto e rendeu ao apostador um prêmio de R$ 116.015,48. Acertaram 19 números 12 apostadores, que vão receber a quantia de R$ 19.335,91; Foram 151 os que acertaram 18 números e seu prêmio é de R$ 1.536,63; Outros 1.366 tiveram 17 acertos e receberão R$ 84,61. E é de R$ 14, 92 o prêmio dos 7.749 que tiveram 16 acertos. Os 20 números sorteados são: 02, 10, 14, 17, 22, 29, 31, 33, 38, 40, 47, 48, 57, 76, 80, 85, 93, 94, 96 e 97. O concurso 1736 da Quina, com os números 12, 42, 46, 49 e 80, também não tiveram acertadores e a expectativa é de que pague cerca de R$ 600 mil, no próximo concurso, na terça-feira, dia 10. Nesta sábado, os 102 acertadores da Quadra tiveram um prêmio de R$ 2.296,83 e os 5.711 acertadores do Terno receberão R$ 54,50.