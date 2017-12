Lotomania acumula e paga R$ 1,1 mi no próximo sorteio No concurso 448 da Lotomania, realizado nesta quarta-feira, em Imperatriz (MA), não houve aposta com 20 ou zero acertos. Os números sorteados são: 03 - 06 - 09 - 10 - 25 - 31 - 40 - 41 - 43 - 44 - 47 - 48 - 68 - 69 - 75 - 76 - 85 - 91 - 95 ? 98. O prêmio ficou acumulado em R$ 641.341,45. Tiveram 19 acertos sete apostadores que vão receber o prêmio de R$ 35.503,89. Com 18 acertos, 130 apostadores vão levar R$ 1.911,75. Tiveram 17 acertos 1.276 apostadores que vão receber o prêmio de R$ 97,02. Finalmente, com 16 acertos, 7.222 apostadores que vão receber R$ 17,15. A estimativa de prêmios para 20 acertos no próximo concurso é de R$ 1.100.000. Veja números de outras loterias