Louras não pagam meia A exposição Cérebro - O Mundo Dentro da sua Cabeça, em cartaz no Porão das Artes do Parque do Ibirapuera, faz pensar: "Eu sou mesmo um idiota!" Em vez de aproveitar o domingo de sol cuidando do corpo em torno do lago anexo, paguei R$ 40 para passar 30 minutos tentando entender por que custa tão caro abrir mão do dia lindo que fazia lá fora para mergulhar na leitura de painéis ilustrativos, entre uma e outra brincadeirinha interativa de coordenação motora ou ilusão de ótica. Se custa R$ 15 ir ao Masp para botar seu cérebro em ligação direta com Renoir, Portinari, Rembrandt, Picasso, Ticiano, Van Gogh, Goya, Anita Malfatti e, particularmente, com a razão insondável da pintura fantástica do artista chinês Yang Shaobin, não resta dúvida: precisa ser muito mané para desembolsar R$ 40 para aprender, por exemplo, que temos tantos neurônios na cabeça quantas são as estrelas na Via Láctea. É o tipo de informação que deixa qualquer loura desconcertada, e olha que elas nem pagam meia no Porão das Artes do Ibirapuera. FREUD EXPLICA A exemplo do que já havia acontecido na Olimpíada de Pequim, a brasileira Fabiana Murer culpou de novo a vara pelo fiasco de seus saltos no Mundial de Atletismo de Berlim. É o tipo de problema que exige acompanhamento psicológico, né não? SIMILAR POLÍTICO Ciro Gomes está virando uma espécie de Rubinho Barrichello das pesquisas de opinião: chega sempre em segundo lugar. Repara só! Jason vai virar Priscilla A exemplo do que acaba de fazer com o personagem Jason, do filme Sexta-Feira 13, símbolo da reação do São Paulo no Brasileirão, o clube já cogita lançar camisa com o nome de outra lenda do cinema, caso chegue ao título: Priscilla, a Rainha do Deserto, convenhamos, tem muito mais a ver com o clima da festa tricolor. Sem saída Afora a possível companhia de Marina Silva nos palanques do PV, Fernando Gabeira tem outro bom motivo para se animar a concorrer ao governo do Rio. A alternativa do Senado, cá pra nós, ninguém merece, né não?! Era só o que faltava! Parte da frota de ônibus de SP circula desde ontem exibindo a bordo a programação da Globo. Já pensou que delícia assistir a Malhação no engarrafamento? Acordo bilateral O bebê que Carla Bruni e Nicolas Sarkozy estariam planejando pode ser encomendado no Brasil, durante a visita do casal no feriadão da Independência. Em troca, Nelson Jobim acertaria com a França a compra de um lote de caças para a FAB. Dilma x Lina Para compensar em parte os sucessivos rombos financeiros no Congresso, o Senado pode cobrar ingressos para a acareação entre a ministra Dilma Rousseff e a ex-secretária da Receita Lina Vieira. A ideia é levar o confronto ainda sem regras definidas para o estádio Mané Garrincha, em Brasília, com renda em prol da casa legislativa.