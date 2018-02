Luciana Gimenez é atração na concentração da Imperatriz A apresentadora Luciana Gimenez, madrinha da bateria da Imperatriz Leopoldinense, foi o centro das atenções na concentração da escola. Ela, que tem 1,81 de altura, usa um salto número 10, o que em suas contas faz com que ela chegue a "uns 2 metros de altura". Luciana, que desfilou também na Grande Rio, confessou que o samba no pé não é sua especialidade. "Se a Imperatriz quisesse alguém que sambasse, escolheria um menina da comunidade. O que eles querem é meu carisma e meu jeito brincalhão. Eles querem a Luciana". Ela chegou para o desfile acompanhada do marido, o empresário da Rede TV, Marcelo de Carvalho, que se disse muito orgulho da mulher. "Estou como mãe de miss".