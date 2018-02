Luciano Szafir tem alta hospitalar O ator Luciano Szafir recebeu alta médica e deixou o Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio, por volta das 20 horas de domingo. O ator estava em observação desde sexta-feira, quando inalou fumaça durante um princípio de incêndio no apartamento da apresentadora Xuxa, em São Conrado. A apresentadora e sua filha com o ator, Sasha, também estavam no local, mas nada sofreram. Segundo os bombeiros, o incêndio teria sido causado por luzinhas da árvore de Natal. Segue a investigação para confirmar a causa.