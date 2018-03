Lufthansa diz que clima no momento do acidente não era ruim

Um dos aviões da companhia aérea alemã Lufthansa, que estava perto da área onde o Airbus da Air France desapareceu, na noite de domingo, afirmou que não havia condições meteorológicas ruins no momento do acidente. A informação foi divulgada pela rede britânica BBC, nesta quinta-feira, citando a empresa alemã. O voo 447 da companhia francesa desapareceu no trajeto Rio-Paris com 228 pessoas a bordo.

