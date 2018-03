Luiz Sergio venceu eleição no PT com voto de morto Futuro ministro das Relações Institucionais, o deputado Luiz Sergio (RJ) elegeu-se presidente do PT fluminense, em dezembro do ano passado, sob protestos da ala derrotada - pois teve voto até de filiado morto. Conforme mostrou o Estado na época, Luiz Sergio saiu vitorioso com o apoio registrado do eletricitário Omenir da Cruz Cortopassi.