Luiza e Natália dividem fama em noite final de desfiles

Se perseguição de fotógrafos fosse termômetro para sucesso na Marquês de Sapucaí, a veterana Luiza Brunet e a estreante Natália Guimarães estariam empatadas em primeiro lugar no duelo das famosas rainhas de bateria da segunda noite de desfiles do Carnaval carioca. Veja todas as fotos do carnaval pelo Brasil e pelo mundo Tudo sobre as escolas do Rio e os sambas Mangueira e Viradouro empolgam a Sapucaí no 1º dia Saiba como foram os desfiles no Rio no primeiro dia Qual escola de samba será campeã no Rio? Veja as melhores imagens dos desfiles em SP Qual escola de samba será campeã em SP? As melhores imagens do Carnaval pelo Brasil Veja a comemoração do carnaval pelo mundo Luiza, no entanto, foi quem mais levantou o público ao surgir na avenida na segunda-feira como rainha da Imperatriz Leopoldinense. Aos 45 anos, ela voltou ao Carnaval carioca após dois anos de ausência. A Miss Brasil Natália, de 23 anos, que virou celebridade em 2007 ao ficar em segundo lugar no Miss Universo, entrou na avenida em seguida, à frente da bateria da Vila Isabel. O exército de fotógrafos que seguiu as duas rainhas quase formou uma nova ala para as escolas. As duas se acabaram de mandar beijinhos para a platéia, pedir palmas, cantar os sambas sem parar e sambar, muito. Luiza desfilou repleta de plumas verdes e azuis, que tampavam a parte de trás do biquíni prateado bem comportado. Na hora do recuo da bateria, tirou um pouco de sal de um sachê escondido na fantasia para evitar queda de pressão. Na saída da dispersão, houve confusão entre dois seguranças e diversos jornalistas e foliões. A musa foi breve: "Eu contei que ia voltar, e estou aqui, curtindo demais. Não choveu, estou com sorte", disse, visivelmente cansada. Para o ator Paulo Betti, que acompanhava a festa de um camarote, Luiza é um dos "mitos" do Carnaval. "Ela estava linda, teve o mesmo porte, o mesmo brilho que sempre teve". Natália, conhecida pela exagero de simpatia, não fez feio perto da veterana, embora não tenha arrancado o mesmo entusiasmo da platéia. "A Miss é bonita pra caramba, mas Luiza dá de dez nela. Luiza é mulher de Carnaval, muito tempo de avenida, muito astral", disse o folião Alex da Silva, 45 anos, sem no entanto tirar os olhos e sua máquina fotográfica de Natália. "E Luiza está muito melhor do que quando tinha 35 anos, acho que a separação fez bem para ela", opinou o folião, a respeito do fim do casamento de mais de 20 anos de Luiza. Mas a saída de Natália da avenida foi muito mais caótica na dispersão. Quatro seguranças e membros da agremiação tentavam de qualquer maneira evitar a multidão de fotógrafos e curiosos. "Hoje foi o melhor dia da minha vida, isso aqui não tem explicação, não tem nada igual", disse Natália, quase chorando. Para Fábio Rossi, fotógrafo de um jornal carioca e também diretor de harmonia da escola São Clemente, as duas rainhas foram fáceis de fotografar, uma situação inversa a de outra rainha popular, a atriz Juliana Paes, da Viradouro. Mais musas Juliana foi levantada por dois integrantes da bateria da escola, no desfile da véspera, como se fosse uma taça, para delírio do público. "Tem escola que não entende. Coloca a Juliana que é maravilhosa, mas daí a segurança não dá, fica com aquela truculência", disse ele. Além das três, outras famosas passaram pelo posto de rainha da bateria. A atriz Grazi Massafera veio na Grande Rio, enquanto a apresentadora Adriane Galisteu, na Unidos da Tijuca, ambas na segunda. No domingo, ganhou destaque a modelo Ângela Bismarchi, rainha da Porto da Pedra. Ela chegou até mesmo a fazer uma cirurgia reversível nos olhos para parecer uma japonesa, no embalo do tema da escola.