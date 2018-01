Lula amplia vantagem de 21 para 25 pontos percentuais Pesquisa Vox Populi encomendada pela revista Carta Capital indicou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem chances de se reeleger já no primeiro turno. Segundo a pesquisa, Lula (PT) tem 50% de intenções de voto, contra 25% de Geraldo Alckmin (PSDB). Na última pesquisa do instituto, divulgada em 7 de agosto, Lula aparecia com 45% das intenções de votos, e Alckmin com 24%. A candidata do PSOL, Heloísa Helena, aparece em terceiro, com 9% das intenções. Cristovam Buarque (PDT) tem 2%. Os outros candidatos não atingiram 1% das intenções de voto. Votos em branco, nulos, ou eleitores que não opinaram somam 14%. A margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram ouvidos 2005 eleitores em 121 municípios brasileiros. A pesquisa está registrada sob o protocolo 14782/2006.