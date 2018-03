Lula assina MP liberando R$ 956 milhões para o Rio O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta sexta-feira uma medida provisória destinando R$ 956,6 milhões para obras dos jogos pan-americanos e a segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Segundo números do ministério do Planejamento, R$ 475 milhões serão usados na infra-estrutura necessária à realização dos jogos. Outros R$ 154 milhões são destinados à obras de instalação do Centro de Inteligência Policial compartilhada de Crime Organizado (Cicor), voltada para ações de inteligência e segurança. Com essa MP, chega a R$ 1,284 bilhão o montante de recursos orçamentários transferidos pelo Planalto ao Rio de Janeiro para obras do PAN 2007. No ministério da Defesa, a MP libera R$ 3 milhões para reforma dos aeroportos do Rio para adequá-los às condições de segurança requeridas para a realização dos jogos. Outras verbas Além dos recursos para o PAN, estão previstos na medida provisória R$ 12,2 milhões para o Ministério da Ciência e Tecnologia destinados à NUCLEP; R$ 72 milhões para o pagamento de serviços prestados pelo SERPRO; R$ 139 milhões para obras rodoviárias emergenciais; R$ 93,3 milhões para implementação do censo agropecuário e contagem da população e R$ 81,3 milhões para a missão de paz no Haiti e missão Antártica.