Lula chama Tasso de insensato e critica política educacional de Alckmin O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, na entrevista ao chegar para a abertura do Congresso da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), chamou o presidente nacional do PSDB, senador Tasso Jereissati (CE), de insensato e nervoso por ter declarado que esta será uma das eleições mais corruptas. "Fico às vezes preocupado porque pessoas que venderam a imagem da sensatez e da seriedade num momento adverso começam a ficar insensatas, nervosas e falar coisas que não deveriam falar", disse. "Ele vai ter que provar", afirmou Lula referindo-se às acusações de Tasso. Lula disse que Tasso, por representar um partido importante, deveria ser mais responsável. "Ele, mais do que ninguém, conhece o processo histórico e em algum momento deve ter sabido de coisas que eu não sei", afirmou Lula, sem, no entanto, entrar em detalhes. O presidente disse que os homens públicos deveriam ser mais responsáveis nas suas declarações. "Na medida que a gente vai crescendo de estatura na política, a gente tem de aumentar a responsabilidade de falar as coisas. Educação Lula também aproveitou seu discurso na abertura para criticar a política educacional do candidato do PSDB ao Planalto, ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin. Citando reportagens publicadas na imprensa na segunda-feira, Lula disse que o "nível da educação em São Paulo, no ensino fundamental, não é grande coisa." Em seguida, passou a falar das realizações de seu governo em educação. Campanha Apesar de ser um evento de presidente da República, Lula não deixou de fazer promessa de candidato. Depois de ouvir um pedido do presidente da Abrasel, Paulo Solmucci, para que o governo crie uma câmara setorial para estudar os problemas do setor, Lula determinou ao ministro do Turismo, Walfrido Mares Guia, que estava presente, que se junte aos representantes do Trabalho e da Educação para formar um grupo de trabalho para discutir as questões ali levantadas com técnicos do governo e da iniciativa privada. E recomendou que eles não deixem de cobrar do governo o que querem Lula falou ainda do sucesso nas exportações e no turismo e fez rasgados elogios aos ministros Mares Guia (Turismo) e Luiz Fernando Furlan (Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior). A Mares Guia chegou a dizer que se, em 37 meses de gestão à frente do Ministério do Turismo, ele conseguiu alcançar tanto sucesso no setor, "imagine quando tiver 80 meses." Esse comentário foi interpretado como um sinal de que, em um eventual segundo mandato, ele fica no Ministério. Ainda falando sobre os turistas, o presidente comentou que "eles não se surpreendem com os índices inflacionários, mas com o cancelamento de vôos". Lula se referia ao cancelamento dos vôos da Varig, desde que começou a crise na empresa aérea. Lula fez uma brincadeira com o presidente do Sebrae, Paulo Okamotto, dizendo que, se os empresários do setor tiverem problemas, que procurem o Sebrae. "O que a gente não puder fazer, o Sebrae faz, porque tem muito dinheiro. Pelo menos, é o que parece." Texto atualizado às 23h00